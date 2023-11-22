Курс доллара вырос на 29 копеек, евро снизился почти на 11 копеек

Центральный Банк России с 23 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 88,1648 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 29,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,1475 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 10,86 копейки.