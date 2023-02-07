Курс доллара вырос на 29 копеек, евро теряет почти 13 копеек

Центральный Банк России с 8 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 70,8924 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 29,33 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,9087 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,60 копейки.

А в это время власти России возобновили дискуссию о высокой волатильности курса рубля. Как пишут «Ведомости», проблема слишком резких колебаний национальной валюты так или иначе всплывала на протяжении второй половины прошлого года, но в сравнительно активном режиме обсуждение запустилось в декабре, сообщил газете близкий к правительству источник. В последний месяц 2022 года рубль сильно штормило, причём из-за разовых факторов, не связанных «с естественным ходом вещей на рынке», пояснил один из собеседников. Высокая волатильность перенеслась и в 2023 год: в январе колебания курса оставались на повышенном уровне. Есть риск, что эта тенденция не исчезнет в ближайшее время, добавил источник издания.