Курс доллара вырос на 29 копеек, евро укрепляется почти на 9 копеек

Центральный Банк России с 11 октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,6922 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,53 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,2394 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 29,11 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 106,5074 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,99 копейки.