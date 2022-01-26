Курс доллара вырос на 30 копеек, евро – на 22 копейки

Центральный банк России с 27 января 2022 года установил официальный курс доллара в размере 78,9437 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 30,15 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,1511 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 22,25 копейки.