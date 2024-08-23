Курс доллара вырос на 31 копейку, евро теряет почти 1 копейку

Центральный Банк России с 24 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7747 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 18,20 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,6012 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 31,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,6125 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,82 копейки.