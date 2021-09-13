Курс доллара вырос на 32 копейки, евро потеряло 3 копейки

Центральный банк России с 14 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,0841 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 32,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,1150 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,28 копейки.