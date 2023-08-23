Курс доллара вырос на 32 копейки, евро теряет почти 51 копейку

Центральный Банк России с 24 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 94,4421 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 32,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,2452 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 50,78 копейки.