Курс доллара вырос на 32 копейки, евро укрепилось на 28 копеек

Центральный Банк России с 27 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,0924 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 32,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 59,8784 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 28,01 копейки.