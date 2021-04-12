Курс доллара вырос на 34 копейки, евро – почти на 29 копеек

Центральный банк России с 13 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 77,5104 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 34,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,0669 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 28,60 копейки.