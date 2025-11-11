Курс доллара вырос на 34 копейки, евро прибавил почти 27 копеек

Центральный Банк России с 12 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4130 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,24 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,3562 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 34,30 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,1954 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,67 копейки.