Курс доллара вырос на 34 копейки, евро теряет 22 копейки

Центральный Банк России с 4 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 70,3847 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 34,33 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,7344 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 22,20 копейки.