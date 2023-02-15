Курс доллара вырос на 34 копейки, евро укрепилось почти на 23 копейки

Центральный Банк России с 16 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 74,2077 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 34,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,5654 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 22,99 копейки.