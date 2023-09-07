Курс доллара вырос на 35 копеек, евро – почти на 20 копеек

Центральный Банк России с 8 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 98,1961 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 35,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,2776 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 19,87 копейки.