Курс доллара вырос на 35 копеек, евро – почти на 31 копейку

Центральный банк России с 1 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,7234 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 35,11 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,5118 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 30,92 копейки.