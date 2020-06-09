Курс доллара вырос на 36 копеек, евро – на 16 копеек

Центральный банк России с 10 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 68,6745 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 36,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,3481 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 16,20 копейки.