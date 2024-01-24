Курс доллара вырос на 36 копеек, евро прибавляет почти на 34 копейки

Центральный Банк России с 25 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 88,2829 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 36,30 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,1657 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 33,91 копейки.