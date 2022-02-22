Курс доллара вырос на 3,65 рубля, евро - на 3,54 рубля

Центральный банк России с 23 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 80,4194 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 365,23 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,8820 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 354,41 копейки.