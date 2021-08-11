Курс доллара вырос на 37 копеек, евро – почти на 27 копеек

Центральный банк России с 12 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,9695 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 37,33 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,6257 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,79 копеек.