Курс доллара вырос на 37 копеек, евро теряет почти 20 копеек

Центральный Банк России с 21 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3540 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,05 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,3582 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 37,48 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,3845 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,90 копейки.