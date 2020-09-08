Курс доллара вырос на 37 копеек, евро укрепляется почти на 26 копеек

Центральный банк России с 9 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,9645 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 37,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,7369 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 25,98 копейки.