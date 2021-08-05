Курс доллара вырос на 38 копеек, евро – на 24 копейки

Центральный банк России с 6 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,1680 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 38,23 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,6529 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 24,17 копейки.