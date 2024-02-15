Курс доллара вырос на 39 копеек, евро снижается почти на 60 копеек

Центральный Банк России с 16 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,8237 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 39,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,4099 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 59,66 копейки.