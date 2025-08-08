Курс доллара вырос на 39 копеек, евро укрепился почти на 22 копейки

Центральный Банк России с 9 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0655 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,95 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,7796 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 39,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,8800 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 21,64 копейки.