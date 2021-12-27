Курс доллара вырос на 4 копейки

Центральный банк России с 28 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,2329 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 4,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,9363 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,63 копейки.