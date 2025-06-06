Мурманская область. Арктика (16+)06.06.25 17:20
Курс доллара вырос на 4 копейки, евро теряет почти 27 копеек
Центральный Банк России с 7 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0110 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,98 копейки.
Официальный курс доллара в размере 79,1703 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 4,31 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 90,3954 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 26,81 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)20,00% годовых - Банка России принял решение снизить ключевую ставку-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 4 копейки, евро теряет почти 27 копеек-PRO Энергетику (18+)Сотрудничество Мурманской области и «АтомЭнергоСбыта» отмечено наградами премии «Лидер года»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Конференция ПАСЗР поддержала и ряд инициатив Мурманской областной Думы