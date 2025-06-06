Курс доллара вырос на 4 копейки, евро теряет почти 27 копеек

Центральный Банк России с 7 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0110 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,98 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,1703 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 4,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,3954 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 26,81 копейки.