Курс доллара вырос на 4 копейки, евро теряет почти 40 копеек

Центральный Банк России с 26 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1062 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,36 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,9615 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 4,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,9698 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 39,74 копейки.