Курс доллара вырос на 40 копеек, евро укрепляется почти на 22 копейки

Центральный Банк России с 12 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9317 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,60 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,0028 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 40,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,0068 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 21,50 копейки.