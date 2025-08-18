Курс доллара вырос на 40 копеек, евро укрепляется почти на 38 копеек

Центральный Банк России с 19 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1547 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,75 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,4256 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 40,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,0884 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 37,90 копейки.