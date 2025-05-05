Курс доллара вырос на 42 копейки, евро прибавило 7 копеек

Центральный Банк России с 6 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3025 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 13,12 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,9137 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 42,04 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,9082 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,12 копейки.