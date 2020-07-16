Курс доллара вырос на 43 копейки, евро - на 39 копеек

Центральный банк России с 17 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 71,2310 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 43,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,2318 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 39,26 копейки.