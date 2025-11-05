Курс доллара вырос на 43 копейки, евро прибавил почти 13 копеек

Центральный Банк России с 6 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3362 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,13 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,1885 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 30,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,5131 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,83 копейки.