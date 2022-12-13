Курс доллара вырос на 44 копейки, евро укрепился на 43 копейки

Центральный Банк России с 14 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 63,2120 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 44,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 66,7017 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 43,17 копейки.