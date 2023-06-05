Курс доллара вырос на 45 копеек, евро теряет почти 7 копеек

Центральный Банк России с 6 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 81,3294 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 45,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,0318 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,92 копейки.