Курс доллара вырос на 46 копеек, евро – на 43 копейки

Центральный банк России с 1 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,8451 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 46,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,5850 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 43,37 копейки.