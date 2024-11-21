Курс доллара вырос на 46 копеек, евро укрепился почти на 27 копеек

Центральный Банк России с 22 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,8821 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,97 копейки.

Официальный курс доллара в размере 100,6798 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 46,06 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 106,0762 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,72 копейки.