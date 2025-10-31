Курс доллара вырос на 47 копеек

Центральный Банк России с 1 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3408 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,56 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,9756 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 47,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,3893 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,01 копейки.