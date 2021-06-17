Курс доллара вырос на 47 копеек, евро снижается на 65 копеек

Центральный банк России с 18 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,5048 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 47,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,7012 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 65,24 копейки.