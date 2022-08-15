Курс доллара вырос на 47 копеек, евро снижается почти на 3 копейки

Центральный Банк России с 16 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,3747 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 47,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,5056 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,99 копейки.