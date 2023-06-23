Курс доллара вырос на 47 копеек, евро теряет почти 45 копеек

Центральный Банк России с 24 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 84,0793 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 47,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,4933 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 44,97 копейки.