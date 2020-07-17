Курс доллара вырос на 48 копеек, евро - на 45 копеек

Центральный банк России с 18 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 71,7139 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 48,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,6821 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 45,03 копейки.