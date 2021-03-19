Курс доллара вырос на 48 копеек, евро – почти на 32 копейки

Центральный банк России с 20 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,1390 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 48,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,4330 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 31,57 копейки.