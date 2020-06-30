Курс доллара вырос на 49 копеек, евро – на 31 копейку

Центральный банк России с 1 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 70,4413 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 49,00 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 78,9929 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 31,17 копейки.