Курс доллара вырос на 49 копеек, евро прибавило почти 18 копеек

Центральный Банк России со 2 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,3336 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 49,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,7225 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 17,78 копейки.