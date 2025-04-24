Курс доллара вырос на 49 копеек, евро прибавляет 14 копеек

Центральный Банк России с 25 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3979 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,91 копейки.

Официальный курс доллара в размере 82,8559 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 49,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,7129 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 14,06 копейки.