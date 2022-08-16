Курс доллара вырос на 5 копеек, евро снижается на 15 копеек

Центральный Банк России с 17 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,4247 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 5,00 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 62,3551 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 15,05 копейки.