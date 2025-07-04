Курс доллара вырос на 5 копеек, евро теряет почти 12 копеек

Центральный Банк России с 5 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9947 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,95 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,8354 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 5,23 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93.0103 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,74 копейки.