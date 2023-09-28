Курс доллара вырос на 50 копеек, евро – почти на 12 копеек

Центральный Банк России с 29 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 97,0018 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 50,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,0979 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,99 копейки.