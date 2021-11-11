Курс доллара вырос на 50 копеек, евро теряет 13 копеек

Центральный банк России с 12 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,1964 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 50,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,6552 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 13,18 копейки.