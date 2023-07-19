Курс доллара вырос на 51 копейку, евро поднялось почти на 42 копейки

Центральный Банк России с 20 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 91,2046 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 51,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,4441 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 41,70 копейки.