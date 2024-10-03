Курс доллара вырос на 52 копейки, евро прибавляет почти 42 копейки

Центральный Банк России с 4 октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,4808 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,94 копейки.

Официальный курс доллара в размере 95,0262 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 52,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,8664 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 41,83 копейки.